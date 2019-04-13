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Террористы ИГ в Тюмени сгорели заживо

00:29
  • суббота
  • 13 апреля 2019

​НАК отчитался об успешном окончании операции

Боевики, связанные с запрещенной в России организацией "Исламское государство", ликвидированы в Тюмени. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Там добавили, что на предложение сложить оружие и сдаться двое террористов открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате завязалась перестрелка. Боевики были нейтрализованы, передает РИА Новости. Никто из жителей города и силовиков не пострадал.

По данным telegram-канала Mash, боевиков не застрелили. Они погибли в результате пожара в доме.

Ранее сообщалось, что в Тюмени введен режим контртеррористической операции. В городе были выявлены члены ИГ. Силовики оцепили улицы Новоселов, Магнитогорскую, Локомотивную, Федерации Калининского административного округа.

Жители испугались начала операции. В городе засняли, как к месту происшествия едет вереница из полицейских машин. Также сообщалось о БТРах и другой спецтехнике силовых служб на улицах. В районе спецоперации в одном из домов начался пожар. Возгорание позднее ликвидировали.

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