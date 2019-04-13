Ассанжа посадили под замок с преступниками и террористами

Основателю WikiLeaks угрожают экстрадицией США

Джулиана Ассанжа поместили в тюрьму особого режима на юго-востоке Лондона вместе с опасными преступниками и террористами. Об этом сообщают сразу несколько СМИ. За строгие условия содержания это место называют "Британским Гуантанамо" по аналогии с известной тюрьмой США, где к заключенным применяли пытки. Журналисты и правозащитники по всему миру требуют отпустить основателя WikiLeaks. Между тем Вашингтон занят поисками неких русских хакеров, связанных с Ассанжем. Американцы уже подготовили предварительный запрос на его экстрадицию.

Кадры выноса Ассанжа из посольства Эквадора снова и снова демонстрируют все телеканалы мира. Вот уже вторые сутки выпуски новостей начинаются с одного имени.

Экстрадируют ли Джулиана Ассанжа в США — главный вопрос. В самой Великобритании мнения разделились. Правительство Терезы Мэй, очевидно, не против. А вот оппозиция призывает противиться выдаче. С чем согласны и ряд авторитетных британских изданий.

Если бы не Ассанж, мир так и не узнал бы о военных преступлениях США в Афганистане, Ираке или страшных пытках в тюрьме Гуантанамо. Его арест — не что иное как атака на свободу слова, уверена главный редактор телеканала RT, на котором с 2007-го выходило его шоу.

"Всемирное лицемерие, которое Ассанж обличал все эти годы, все ужасы, которые он вскрыл, которые он с начала двухтысячных годов вскрывал и рассказывал миру, как на самом деле управляется мир, в какой коррупции погрязло всё, как применяются пытки, как убивают мирных людей - вот это всё зло, которое он разоблачал, победило сегодня", — заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

В США по этому поводу, кажется, не слишком беспокоятся. "Нью-Йорк Таймс", сдержанно напомнив, что сама публиковала "Иракское досье" WikiLeaks, переживает о коте Ассанжа. Зная судьбу питомца Скрипалей вопрос и правда не без повода. А вечерние развлекательные шоу дружно придумывают шутки поострее.

Самого Трампа тоже спросили о резонансном аресте.

"Я ничего не знаю про WikiLeaks. Это не моя тема. Я знаю, что это как-то связано с Джуллианом Ассанжем, и вижу, что с ним происходит. Но я предпочитаю предоставить это дело генеральному прокурору, который прекрасно справляется со своими обязанностями", — сказал президент США Дональд Трамп.

А ведь еще во время избирательной кампании в 2016-м нынешний президент США говорил, что любит WikiLeaks за то, что портал разоблачает то, о чем Трамп "давно всех предупреждал".

Впрочем, причина внезапной амнезии понятна. Стоило только Трампу выдохнуть после провала расследования Мюллера, как его, возможно, ждет новый удар. WikiLeaks, опубликовавший переписку Хиллари Клинтон, уже пытались обвинять в связях с русскими. И кто знает, какие показания из Ассанжа постараются выбить теперь.

"Он должен ответить за то, что сделал, по крайней мере за то, в чем его обвиняют", — заявила Хиллари Клинтон.

При этом обвинить главного разоблачителя американских секретов фактически не в чем. Он не добывал данные, а только публиковал их. При этом, являясь гражданином Австралии. На улицах Сиднея сегодня митинги в его поддержку. Но власти уже заявили, что окажут Ассанжу только консульскую поддержку. Не более того.

Сам Джулиан Ассанж эту ночь провел в самой большой тюрьме Лондона. Власти Британии уже пообещали, что в случае необходимости ему окажут квалифицированную медицинскую помощь.

Официальные разбирательства по делу Ассанжа отложены на начало мая. Но его последователи из хакерской организации Anonimous уже обратились к британским властям с требованием дважды подумать, чью сторону принимать в этом процессе. И намекнули, у Королевства тоже немало темных секретов.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, "ТВ Центр".