Зеленский — Порошенко: Борьба за симпатии Европы

Кандидаты в президенты Украины пытаются заручиться поддержкой лидеров Франции и Германии

Участники украинской выборной гонки в поисках поддержки за пределами родины. Владимир Зеленский в Париже лично пообщался с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Их беседа прошла без телекамер. В таком же формате состоялась встреча Макрона с Петром Порошенко. Действующий президент Украины успел нанести визит ещё и канцлеру Германии Ангеле Меркель в Берлин, передает "ТВ Центр".

Перед журналистами Меркель пришлось оправдываться. Никогда еще канцлер Германии не встречалась с одним из кандидатов президенты иностранного государства незадолго до второго тура. В ее ведомстве переговоры назвали "рабочими". Ну а, Пётр Алексеевич так спешил показать всему миру на чьей стороне самая влиятельная страна Европы, что, вопреки нормам протокола, лишь у трибун пропустил хозяйку саммита вперед.

"Я приняла решение пригласить президента, с которым я нахожусь в постоянном контакте. Мы виделись на Мюнхенской конференции по безопасности и постоянно обмениваемся мнениями, в том числе и во время предвыборной кампании. Петр Порошенко, я и французский президент считаем, что нам нужно политическое решение по Донбассу. Хорошо и правильно, что Россия приняла участие в этом процессе. Я думаю нам надо продолжать идти этим путем, потому, что это единственная возможность продвинуться вперед", — сказала Меркель.

Порошенко заявляет, что после победы во втором туре созовет лидеров норманнской четверки. Журналисты тут же поправляют амбициозного кандидата — победы ведь может и не быть.

"То, что у нас, как это назвать...несистемные политики получают определенные результаты, думаю, происходит и в некоторых европейских странах, и это не является чем-то особенным. Сейчас надо сосредоточиться на борьбе за голоса избирателей. Надо обозначить важную программу. Именно этим мы сейчас занимаемся для того, чтобы состоялись дебаты, чтобы украинцы не покупали кота в мешке, а сделали осознанный выбор и поддержали реального, а не виртуального кандидата", — заявил Порошенко.

"Виртуальный кандидат", как назвал Зеленского Порошенко, провел реальную встречу с Макроном. Судя по довольному выражению лица победителя первого тура выборов президента Украины всё идёт по плану. Тем более, что действующего президента в Елисейском дворце принимают только вторым. В Кремле европейскую поездку кандидатов никак не прокомментировали, призывая дождаться реакции главы МВД Украины Арсена Авакова. Заговорит ли министр о "вмешательстве в выборы" как это было после встречи оппозиционных политиков Медведчука и кандидата на пост президента Бойко с российским премьером.

Зеленский с Порошенко, кстати, вполне могут встретиться где-то в извилистых коридорах Елисейского дворца. Украинские избиратели уже предвкушают их реальную схватку. Ну, а накануне, кандидаты наконец пообщались. Их, правда, разделяли тысячи километров. Как Порошенко попал в эфир телеканала "1+1", принадлежащего его злейшему врагу олигарху Коломойскому стало известно позже. Оказалось, просто пришел в студию. За что ему теперь грозит судебный иск.

Без мигалок и охраны во двор студии Довженко подъезжают две машины и выходит сам президент. Причём не совсем понятно в котором он тут статусе — кандидата или президента. Но при виде его все в шоке. Он говорит, что пришёл на дебаты. То есть как бы кандидат? Или..? Его впускают в студию. А что делать? Статус президента никто не отменял.

Далее Порошенко попытались было вежливо усадить среди зрителей, а он выдвинул Зеленскому ультиматум: "Жду в студии через 40 минут".

"Во-первых, господин президент Петр Алексеевич Порошенко знает прекрасно, что сейчас я нахожусь в Париже, во Франции. Потому что его прекрасные автомобили Службы безопасности меня туда сопровождали, в аэропорт", — ответил Зеленский, до которого дозвонились по телефону.

Ну, а дальше пошло то, что в русло цивилизованной политики никак не укладывается. Вспомнили о роликах, где Зеленского сбивает российский КАМАЗ или кандидата посыпают белым порошком. Где каждый выбирает свою дорогу, с намёком о наркотической зависимости. Точку в разговоре, причем, весьма резко, ставит Зеленский.

"У вас плохо... Нет, я не закончил. Имейте терпение, послушайте меня", — заявил Порошенко.

"А теперь закончу я. 19-го числа на НСК "Олимпийский". Точка. До свидания", — ответил Зеленский до которого удалось дозвониться.

И вновь очередное унизительное поражение политика от шоумена. Кто теперь шоумен, а кто политик — большой вопрос. "Упал в глазах избирателей" — самый мягкий комментарий интернет- пользователей. Не сдержалась даже Юлия Тимошенко. Наверное, впервые, проявив сочувствие.

"Я увидела разрушение статуса президента. Я увидела унижение украинского государства. Я думаю, так же, как и я, миллионы украинцев, это видеть не хотели. Я обращаюсь к Петру Порошенко. В этот тяжелый для вас час я желаю вам не становится частью чужого шоу. Держать президентскую планку", — сказала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Некто кандидат "П", как без указания конкретных персоналий, заявили в украинском МВД, уже занимается подкупом избирателей в Волынской и Черниговской областях. На этом фоне европейское турне, действительно, выглядит скорее прощальным.

Матвей Шестаков, Тимур Абдулаев, Александр Козликин, Виталий Марченко, "ТВ Центр".