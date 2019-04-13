В Тюмени снят режим КТО после ликвидации террористов

По данным НАК, боевики планировали теракт в людном месте

Режим контртеррористической операции, который действовал в Тюмени со вчерашнего вечера, снят. Люди, эвакуированные из зоны оцепления вернулись в свои дома. На месте продолжают работать следователи. В доме, где укрывались террористы, обнаружили самодельные взрывные устройства, автоматы и религиозную литературу, передает "ТВ Центр".

В пятницу сотрудники ФСБ блокировали двух сторонников запрещённой в России группировки "Исламское государство". По данным Национального антитеррористического комитета, боевики планировали теракт в людном месте.

Территорию, вокруг частного дома, взяли в оцепление. На предложение сложить оружие и сдаться боевики открыли огонь. В результате перестрелки они были ликвидированы. Никто из силовиков и жителей города - не пострадал. По факту подготовки теракта возбуждено уголовное дело.