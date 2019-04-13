Зеленский рассказал о своих "парижских смотринах"

Кандидаты в президенты Украины разминулись в Елисейском дворце на несколько часов

Граждане Украины требуют вернуть в бюллетени графу "против всех". На официальном сайте президента государства Петра Порошенко появилась соответствующая петиция. Если её подпишут более 25 тысяч человек, Верховной Раде придётся внести поправку. Накануне кандидаты в президенты искали поддержки за границей, посетив Париж, сообщает "ТВ Центр".

На встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном фаворит гонки за пост президента Украины Владимир Зеленский, приехал на такси. Официального кортежа и охраны, ему еще не положено. Да и статус "слуги народа", видимо, так проще подчеркнуть. Зеленский и Макрон - ровесники. Для Зеленского это первый опыт общения с европейскими лидерами. Возможно поэтому, кажется, что, хотя и улыбается, но чувствует себя не очень уверенно. Встреча неофициальная. Говорили о двухстороннем сотрудничестве и работе в нормандском формате. Всего полчаса. В прессе уже назвали этот визит смотринами. По окончании которых Зеленский настолько вдохновлен, что охотно отозвался, когда украинские журналисты обратились к нему со словами "пан президент."

"Была очень классная теплая атмосфера, очень конструктивная беседа. Я увидел перед собой действительно лидера объединённой Европы, мы обговаривали очень важные вопросы для украинского общества, для Украины в целом, говорили про жизнь, про завершение войны на Донбассе", — рассказал Зеленский.

Других деталей встречи "пан Зеленский" не раскрыл. Петра Порошенко Макрон принимал уже через несколько часов. Со всеми почестями, положенными главе государства. Тема переговоров — та же. Но Порошенко, настаивает, что помимо стран норманнской четверки, решать судьбу Донбасса, должны и США.

"Мы все твердо уверены, что альтернативы нормандскому формату нет, потому что нормандский формат представляют все страны Евросоюза, с четкой координацией с США, и четкие скоординированные действия приведут к тому, что мы, либо установим мир в Донбассе, либо уже в мае-июне будут продолжены, либо усилены санкции против Российской Федерации", — заявил Порошенко.

Перед поездкой в Париж Порошенко, по приглашению Меркель, посетил Германию. Говорили о предстоящем втором туре. Для Порошенко это не только попытка заручиться поддержкой в канун финального тура выборов. Но и убедиться, что договоренности о выделении 85 миллионов евро для помощи Донбассу остаются в силе. Порошенко не упустил случая, высказаться и о строительстве газопровода "Северный поток — 2". Настаивал, что Германия, как и Украина, должна добиваться остановки проекта. Но у Ангелы Меркель на это счет своя позиция.

"Мы предложили, чтобы переговоры велись не только между Россией и Украиной, но и при участии ЕС. Это будет продолжено. Я всегда указывала и российскому президенту, что "Северный поток — 2" для меня означает, что Украина остается страной-транзитером. То, что у нас разные позиции по данному вопросу, наше стратегическое партнерство выдержит", — отметила германский канцлер.

Но вопрос в том, кто будет представлять Украину на переговорах о "Северном потоке". Это станет известно через неделю. Когда состоится второй тур выборов.

Тимур Абдуллаев, Виталий Марченко, "ТВ Центр"