Британские депутаты потребовали не выдавать Ассанжа США

По мнению парламентариев, основателя WikiLeaks безопаснее отправить в Швецию

Экстрадировать Джулиана Ассанжа в Швецию,а не в США призвали 70 британских депутатов. Об этом они написали в соцсети. Основатель WikiLeaks сейчас находится в тюрьме особо строгого режима в Лондоне. Её ещё называют "британским Гуантанамо". Однако там журналисту может быть лучше, чем в посольстве Эквадора, неожиданно заявили его коллеги.

Где сейчас находится Джулиан Ассанж - известно. Сразу несколько информагентств, со ссылкой на свои источники сообщают, что его отправили в тюрьму Белмарш, оборудованную для содержания особо опасных преступников. За решеткой в Великобритании он проведет как минимум полгода, раньше этого срока по законам страны нельзя начинать процедуру экстрадиции. Друзья основателя Wikileaks теперь рассчитывают на возможность свидания. Всё-таки тюрьма не эквадорское посольство, где за семь лет Ассанж фактически превратился в старика.

"Там есть доступ к медицинской помощи, в том числе стоматологической, а еще территория для прогулок. Но, мне кажется, неправильно сравнивать одну тюрьму с другой и присуждать звезды, как отелям. Главное, что невинный человек находится за решеткой только потому, что честно выполнял свою журналистскую работу. Это опасный прецедент", — сказал главный редактор WikiLeaks Кристин Храфнссон.

Лондон обещал не выдавать Ассанжа тем, кто казнит. Впрочем, в Америке уже сделали выводы и пока официально основателю Wikileaks вменяется "сговор с целью компьютерного взлома". По этому обвинению ему грозит до пяти лет лишения свободы. Но обвинительных статей может стать больше после экстрадиции в США, передает "ТВ Центр".

Когда Ассанж окажется на американской территории, ему вероятнее всего будут предъявлены обвинения по десяткам других статей, включая и шпионаж, который карается в США тюремным сроком до 20 лет.

Британская оппозиция требует, чтобы узника экстрадировали в Швецию. За это - как минимум 70 депутатов парламента. Впрочем, очевидно, что Джулиан Ассанж сейчас нужнее американским демократам, которые уже в предвкушении нового витка пока неудавшегося расследования. Против России.

"За то, какую роль Джулиан Ассанж сыграл в российском вмешательстве в наши выборы, его должно настичь правосудие. И чем скорее, тем лучше", — заявил сенатор от Демократической партии США Ричард Блюменталь.

Если бы не Ассанж, мир так и не узнал бы о военных преступлениях США в Афганистане, Ираке или страшных пытках в тюрьме Гуантанамо. Хилари Клинтон проиграла президентские выборы, в том числе благодаря Wikileaks.

Он унизил Хиллари Клинтон, показав, что демократические праймериз действительно были жульничеством. Практически у всех в Вашингтоне есть причины ненавидеть Джулиана Ассанжа. Но вместо того чтобы прямо признать: "Он выставил нас шутами, теперь мы посадим его в тюрьму!" — они обзывают его агентом России.

Вывод напрашивается сам собой — арест основателя Wikileaks является очередным ударом по Дональду Трампу. Авторы многих комментариев на эту тему уверены, что Ассанжа попытаются заставить признать то, чего не было.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"