Крым отмечает 75-летие освобождения от фашистов

Три четверти века назад оккупантов окончательно выбили с полуострова

В Крыму отмечают годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 75 лет назад оккупантов окончательно выбили из Симферополя, Феодосии и Евпатории. За годы гитлеровского террора на полуострове были зверски убиты и замучены в концлагерях 130 тысяч человек. Особую роль в борьбе против фашистов сыграли партизаны.

Под протяжный гудок "Поезд Победы" въехал в Симферополь. Платформы со стрелковым и артиллерийским оружием, вагоны теплушки, как символ связи тыла и фронта и передвижной музей. Маршрут эшелона в точности повторяет освободительный путь 4-го украинского фронта и приморской армии 75 лет назад. А на привокзальной площади, как и тогда - цветы и песни победы, передает "ТВ Центр".

Раиса Андронова сбежала на фронт в 41-ом. А через два года села за штурвал самолета. Таких как она фашисты называли ночные ведьмы.

"Немцы нас боялись, потому что мы летали больше ночью. Выключишь моторчик, так тихо. Бомбили мы меньше всего железную дорогу. А бомбили кругом. И в Евпатории где скажут скопление большое, в Керчь. Над Симферополем летали не раз, привозили продукты партизанам", — рассказывает ветеран ВОВ Раиса Андронова.

Слышен был только шелест ветра под крыльями кукурузника во время пикирования. Она проводила ночную разведку и не боялась ничего, кроме полетов над морем.

13 апреля партизаны одни из первых подошли к городу со стороны лесных массивов. 865 дней оккупации они не давали врагу покоя ни днем, ни ночью.

"Крымские партизаны жили в очень тяжелых условиях, в окрестных симферопольских лесах. Перед вами партизанский лагерь, действительно холодные выдались зимы, были сложные погодные условия. Но партизаны выжили, чтобы стать частью освобождения нашего города", — рассказывает методист по научно-просветительской работе музея истории Симферополя Татьяна Яковлова.

Оборону врага на подступах к столице Крыма крушили 20 частей и соединений. Главный удар нанесли бойцы 51-й армии и подвижная танковая группа.

Танк Т-34 Красной армии с бортовым номером 201 въехал на улицы города одной из первых. Затем принимала участие в освобождении Севастополя. После окончания операции танк передали столице Крыма в память о воинах освободителях.

Всего три дня до победы не дожили работники театра драмы. Немцы расстреляли их перед отступлением. Десять человек, в том числе ведущие актеры, организовали подпольную диверсионную группу «Сокол». Они распространяли листовки, передавали партизанам медикаменты и теплые вещи. А известный баритон того времени Дмитрий Добросмыслов давал концерты на офицерских вечеринках и добывал ценные сведения.

"Он выводил подвыпивших немецких офицеров на какие-то разговоры, связанные с дислокацией и передвижением немецких частей. И вот эти разведданные уходили партизанам и уже дальше на большую землю", — говорит руководитель литературно-драматургической части Крымского академического русского драмтеатра им. М.Горького Людмила Касьяненко.

В этот же день в Крыму освободили стратегические города-порты Евпатория и Феодосия.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр"