В Москве станцуют акробатический рок-н-ролл

Столица принимает чемпионат и первенство России

В субботу в столице намечаются зажигательные танцы! Москва принимает чемпионат и первенство России по акробатическому рок-н-роллу, передает "ТВ Центр".

Конкуренция высокая. За звание лучших поборются более полутора тысяч участников из разных регионов. Победители будут защищать честь страны уже на международной арене.

Дисциплин на турнире несколько. Самая зрелищная, конечно, полётная акробатика. Для исполнения этих трюков требуются невероятные усилия и мастерство. Свои программы покажут и титулованные спортсмены.

Церемония открытия начнется в 18:00 во Дворце "Мегаспорт". Вход свободный.