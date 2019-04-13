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В Москве на субботник вышли более миллиона человек

12:53
  • суббота
  • 13 апреля 2019

В этом году традиции добровольной помощи городу исполняется 100 лет

В Москве сегодня проходит субботник. В этом году он совпал с юбилеем: сто лет исполняется традиции добровольно работать на благо города. К этому часу в акции принимают участие около полутора миллионов человек. На станции "Москва-Сортировочная", а именно там всё и началось век назад, особая атмосфера.

Ровно сто лет назад здесь на станции "Москва -Сортировочная" Казанской железной дороги 15 работников локомотивного депо под началом бригадира Ивана Буракова вышли на работу и безвозмездно отремонтировали три паровоза. А вслед за ними эту идею подхватили и другие трудовые коллективы. Так железнодорожники стали основоположниками традиции весенних субботников в нашей стране.

"Составы стоят, нечем везти, паровозы разрушены. И вот они решили помочь людям, помочь государству. Вот откуда. Это наше бескорыстие, наше милосердие. Только, мне кажется, у русских людей такое, им не нужны деньги, нам нужно помочь, оказать помощь кому-то", — считает ветеран депо "Москва-Сортировочная" Юрий Чумаченко.

Сегодня, как и сто лет назад, десятки железнодорожников снова вышли на субботник: покрасили деревья и высадили молодые саженцы елей. А чтобы эта традиция соблюдалась и дальше для будущих поколений заложили капсулу с посланием.

Общегородские субботники сегодня проходят по всей Москве. На уборку выйдут не менее трёх миллионов человек.

По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, в субботнике задействовано около десяти тысяч единиц различной техники. Он отметил, что уже к десяти утра в субботние участвует около 1,38 миллиона человек.

Ну а для тех, кто не успел принять участие сегодня, ровно через неделю столичный субботник повторится.

Подробный репортаж смотрите на нашем сайт "ТВ Центр".

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