Кварталы реновации станут примером качественной городской среды

Накануне прошли публичные слушания по проектам планировки кварталов в шести районах Москвы

В кварталах, охваченных программой реновации, появятся новые школы, детсады, медицинские, спортивные и досуговые объекты. Создание социально ориентированной среды в кварталах предусмотрели проектировщики. Об этом сегодня сообщается в материале на сайте издания "Аргументы и Факты".

В пятницу прошли публичные слушания по проектам планировки кварталов в шести районах Москвы - Солнцево, Очаково-Матвеевское, Ивановское, Северное Тушино, Митино и Метрогородок. Жители обсудили предложения по размещению соцобъектов, а также планировку улиц и зеленых зон.

Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что потребности жителей районов изучались еще на этапе подготовки проектов. Благодаря этому оптимально рассчитано, в каких микрорайонах следует увеличить число образовательных учреждений, МФЦ или спортивных комплексов.

По ее словам, еще на стадии подготовки проектов по планировке территорий внимательно изучались потребности жителей районов в конкретных объектах социальной сферы. Благодаря этому удалось оптимально рассчитать, в каких микрорайонах столицы следует увеличить количество дошкольных и школьных учреждений, а также построить новый МФЦ или физкультурно-оздоровительный комплекс.

Юлиана Княжевская добавила, что особое место в проектах реновации занимает благоустройство территорий. Речь идет о создании велодорожек, игровых и спортивных площадки. В новых кварталах появятся прогулочные маршруты, улучшенное освещение, проходы между домами и внутриквартальные проезды.

Глава Москомархитектуры отметила, что в кварталах появятся широкие тротуары, выделенные велодорожки, игровые площадки для детей разного возраста и оборудованные тренажерами спортивные ядра. Она подчеркнула, что важными отличиями новых кварталов от старых станут прогулочные маршруты и беспрепятственные проходы между домами, а также улучшенное освещение микрорайонов.

Общественные слушания в районах посетили более семи тысяч человек. Княжевская отметила, что градостроители учтут пожелания местных жителей, а также потребности районов, и внесут корректировки в проекты планировки.

В общей сложности программа реновации насчитывает 5 173 дома. В адресный перечень программы на данный момент входят 323 "стартовые" площадки, на которых можно построить 4,666 млн квадратных метров жилья. В этом году по программе планируется переселить свыше 12 тысяч человек.

С 12 по 18 апреля работают экспозиции по проектам планировки территорий по шести новым проектам в районах Восточное Измайлово Люблино, Бирюлево-Восточное, Бутырский и двух микрорайонов района Свиблово.

На весь период проведения публичных слушаний в Доме на Брестской (2-я Брестская ул. д. 6) будет работать Информационный центр, в который будут приходить москвичи, участники публичных слушаний, депутаты и общественные деятели, задавать вопросы специалистам, получать консультации, оставлять предложения, и, в том числе, задавать вопросы по телефону горячей линии сall центра.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент России Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Она коснется около миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир.