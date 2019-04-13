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Польша не пустила в свои воды парусник "Седов"

14:19
  • суббота
  • 13 апреля 2019

Ранее подобным недружественным жестом "отметились" эстонские власти

Польша запретила российскому учебному паруснику "Седов" заходить в свои территориальные воды. Остановку планировалось сделать в Гдыне. Ранее аналогичное решение приняли власти Эстонии, не пустив судно в Таллин.

В данный момент парусник выполняет учебный рейс. На борту находятся курсанты морских вузов, в том числе, учащиеся из Крыма. Именно это и не понравилось властям обеих стран. Как заявил эстонский МИД, допуск парусника в порт противоречит политике непризнания полуострова российской территорией, сообщает "ТВ Центр".

"Седов" является крупнейшим сохранившимся четырехмачтовым барком с почти вековой историей. Он не раз бывал за границей, в том числе в Прибалтике. Экскурсии на корабль пользовались большой популярностью. Всякий раз желающие попасть на борт выстраивались в очереди.

Ранее, комментируя запрет на заход парусника в эстонские воды, посольство России в этой прибалтийской республике отметило, что этот недружественный жест сделан почему-то за неделю до официального визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву.

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Российский парусник "Седов"
Российский парусник "Седов"
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