Польша не пустила в свои воды парусник "Седов"

Ранее подобным недружественным жестом "отметились" эстонские власти

Польша запретила российскому учебному паруснику "Седов" заходить в свои территориальные воды. Остановку планировалось сделать в Гдыне. Ранее аналогичное решение приняли власти Эстонии, не пустив судно в Таллин.

В данный момент парусник выполняет учебный рейс. На борту находятся курсанты морских вузов, в том числе, учащиеся из Крыма. Именно это и не понравилось властям обеих стран. Как заявил эстонский МИД, допуск парусника в порт противоречит политике непризнания полуострова российской территорией, сообщает "ТВ Центр".

"Седов" является крупнейшим сохранившимся четырехмачтовым барком с почти вековой историей. Он не раз бывал за границей, в том числе в Прибалтике. Экскурсии на корабль пользовались большой популярностью. Всякий раз желающие попасть на борт выстраивались в очереди.

Ранее, комментируя запрет на заход парусника в эстонские воды, посольство России в этой прибалтийской республике отметило, что этот недружественный жест сделан почему-то за неделю до официального визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву.