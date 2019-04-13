"Тотальный диктант" бьет рекорд по числу участников

Акция охватит более тысячи городов по всему миру

Четверть миллиона человек по всему миру сегодня проверяют своё знание русского языка. Образовательная акция "Тотальный диктант" в этом году бьёт рекорды. В России к ней присоединились 800 городов, за рубежом — более 300. Пишут на всех континентах. И не только наши соотечественники, но и те, для кого русский как иностранный. В этом году "Тотальный диктант" охватил 19 часовых поясов и будет состоять из четырех разных фрагментов, сообщает "ТВ Центр".

Сегодня пишут даже дельфины — Приморский океанариум, пожалуй, стал одной из самых необычных площадок для "Тотального диктанта". Во Владивостоке писали под диктовку больше трех тысяч человек.

"Я считаю, что текст довольно сложный, но вполне можно написать, если готовиться, очень много прямой речи, стоило ее повторить перед текстом все-таки", — рассказывает участница Елизавета Гречина.

Непростой текст для любителей русской словесности подготовил российский писатель, критик и литературовед Павел Басинский.

"Я поняла, что мне нужно немного поработать над собой, вспомнить правила, чтобы в следующий раз быть умней", — сообщила участница диктанта Дина Маленкова.

В роли дикторов традиционно выступят звезды телевидения, театра, кино и спорта. Писатель и телеведущий Владимир Познер стал "голосом" "Тотального диктанта" в Новосибирске.

"Вы услышали авторское чтение - как читать неправильно. Авторы никогда правильно не читают. Они пишут, а я вам буду читать правильно", — напутствовал Познер.

Спешно вспоминают правила сейчас и в Москве, где сели за парты и бросили себе вызов десятки тысяч человек. Столица традиционно лидирует по числу площадок. Сегодня их больше 400. Текст продиктуют Виктор Гусев, Леонид Ярмольник, Марат Башаров, Диана Арбенина, телеведущие Кира Прошутинская и Татьяна Устинова.

"Я диктатор! Я не знала этого слова, оно очень обязывает. И очень дисциплинирует. У меня немножко голос сел, но я буду стараться, чтобы меня хорошо слушали, ясно говорила и интонационно даже подсказывала", — признается Кира Прошутинская.

Этот диктант сегодня пишут более 250 тысяч человек по всему миру: в Сирии, Китае, Германии, поздним вечером, в 23.00 по Москве, начнут писать жители Америки. Столицей "Тотального диктанта" в этом году выбран Таллин. Там прочитает текст сам автор - Павел Басинский.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"