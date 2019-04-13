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Москва принимает Международный турнир по дзюдо

13:42
  • суббота
  • 13 апреля 2019

За звание лучших будут бороться военнослужащие и полицейские из семи стран

В субботу в столичном Дворце Спорта "Динамо" проходит 13-й Международный турнир по дзюдо. А принимают участие в нём полицейские и военные из семи стран мира. Приветствие организаторам и гостям направил Владимир Путин, сообщает "ТВ Центр".

Как отметил президент, турнир стал одним из ключевых спортивных мероприятий международного уровня, способствующих повышению уровня физической подготовки, укреплению сотрудничества между силовыми структурами разных государств.

За звание лучших дзюдоистов борются команды сотрудников силовых структур из Японии, Австрии, Чехии, Греции, Литвы, Белоруссии. Россию представляют сотрудники МВД, Минобороны, Росгвардии, ФСО и других ведомств.

По словам организаторов, соревнования помогают развивать сотрудничество между силовыми структурами, укреплять физическую подготовку, а также способствуют популяризации спорта. В прошлом году наша команда в 11-й раз завоевала чемпионский титул.

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