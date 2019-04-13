Альпинистка сорвалась в ледовую трещину на Эльбрусе

На помощь выдвинулись семеро спасателей МЧС Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии альпинистка, совершавшая восхождение на Эльбрус, сорвалась и провалилась в ледовую трещину. Об этом сообщается на сайт республиканского ГУ МЧС.

По информации спасателей, в 12.10 по Москве в субботу поступило сообщение, что на горе Эльбрус на высоте 4,8 тыс. метров девушка провалилась в ледовую трещину

На помощь ей выдвинулись семеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, задействовано две единицы техники.

В ведомстве уточнили, что девушка находилась со спутником. Альпинистская группа не была зарегистрирована.