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Альпинистка сорвалась в ледовую трещину на Эльбрусе

14:05
  • суббота
  • 13 апреля 2019

На помощь выдвинулись семеро спасателей МЧС Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии альпинистка, совершавшая восхождение на Эльбрус, сорвалась и провалилась в ледовую трещину. Об этом сообщается на сайт республиканского ГУ МЧС.

По информации спасателей, в 12.10 по Москве в субботу поступило сообщение, что на горе Эльбрус на высоте 4,8 тыс. метров девушка провалилась в ледовую трещину

На помощь ей выдвинулись семеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, задействовано две единицы техники.

В ведомстве уточнили, что девушка находилась со спутником. Альпинистская группа не была зарегистрирована.

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