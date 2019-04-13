В Кремле прошел первый в году развод конных караулов

Музыкальное сопровождение обеспечивает Президентский оркестр

На Соборной площади Кремля прошла торжественная церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка. Первая в этом году, передает "ТВ Центр".

Одна из самых красочных и зрелищных воинских церемоний включает в себя демонстрацию строевых приёмов и сложнейших видов конных построений.

Все движения отточены до миллиметра. Музыкальное сопровождение обеспечивает Президентский оркестр. Зрителям показали знаменитую "конную карусель", "восьмёрку" и "мельницу". А также специальный приём с оружием, состоящий из 20-ти сложнейших частей, который выполняется без паузы и в быстром темпе.