Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская сборная взяла на соревнованиях "бронзу"

Россиянка Елизавета Туктамышева победила в произвольной программе на командном Кубке мира в японской Фукуоке.

Она получила высшую сумму баллов за произвольную программу, чисто исполнив тройной аксель (153,89 балла), передает "Советский спорт".

На втором месте оказалась американка Брэди Теннелл, третье место — у японки Каори Сакамото.

В результате «золото» командного ЧМ досталось сборной США, набравшей 117 очков. У хозяев чемпионата — 104 балла. Россияне отстали всего на два очка и взяли бронзу.

Также в чемпионате участвовали команды Канады, Франции и Италии.