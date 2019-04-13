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Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

15:24
  • суббота
  • 13 апреля 2019

Российская сборная взяла на соревнованиях "бронзу"

Россиянка Елизавета Туктамышева победила в произвольной программе на командном Кубке мира в японской Фукуоке.

Она получила высшую сумму баллов за произвольную программу, чисто исполнив тройной аксель (153,89 балла), передает "Советский спорт".

На втором месте оказалась американка Брэди Теннелл, третье место — у японки Каори Сакамото.

В результате «золото» командного ЧМ досталось сборной США, набравшей 117 очков. У хозяев чемпионата — 104 балла. Россияне отстали всего на два очка и взяли бронзу.

Также в чемпионате участвовали команды Канады, Франции и Италии.

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Елизавета Туктамышева
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