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Ученые вживили в мозг обезьяны ген человека

15:58
  • суббота
  • 13 апреля 2019

Исследователи пытались получить сведения об эволюции человеческого интеллекта

Консорциум китайских и американских ученых вживили человеческий ген, отвечающий за развитие мозга, в геном обезьян. Таком образом, исследователям удалось создать "генно-модифицированных" макак-резусов, пишет "Газета.ру".

Этим экспериментом ученые пытались получить дополнительные сведения об эволюции человеческого интеллекта. Сообщается, что в результате эксперимента из 15 обезьян выжила только треть.

Исследователи отметили, что лабораторные обезьяны демонстрировали хорошие показатели, касающиеся данных кратковременной памяти, по сравнению с их дикими собратьями.

Эксперимент уже подвергся критике со стороны коллег-ученых, которые считают, что проведение этого эксперимента безнравственно и не соответствует этике ученого сообщества.

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