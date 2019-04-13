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Лавров рассказал о причинах ухода от доллара стран ЕАЭС

16:34
  • суббота
  • 13 апреля 2019

По мнению главы МИД России, стремление связано с рисками злоупотребления своей валютой США

Глава российского МИД Сергей Лавров объяснил стремление стран Евразийского экономического союза уходить от расчетов в долларах. По его словам, дедолларизация ЕАЭС связана с рисками злоупотребления США своей валютой.

Выступая на XXVII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике, министр подчеркнул, что более 60% внутреннего товарооборота в союзе ведутся в национальных валютах, передает ТАСС.

"Эта доля постоянно растет. Мы постепенно уходим от доллара и связанных с его использованием рисков…", — отметил глава МИД России.

В декабре прошлого года в российском Минфине допустили появление единой цифровой валюты в ЕАЭС в 2020-2021 годах. В состав союза входят Россия, Армения, Казахстан, Белоруссия и Киргизия.

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