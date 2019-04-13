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Певица Азиза решила впервые выйти замуж

17:10
  • суббота
  • 13 апреля 2019

Ее избранником стал композитор, с которым певица знакома около 30-и лет

Звезда поколения 90-х популярная певица Азиза все-таки решила выйти замуж. Она рассказала, что ее избранником стал композитор Олег Бескровный. Их дружба насчитывает уже три десятка лет.

По ее словам, музыкант долго добивался расположения певицы, и она, наконец, решила ответить взаимностью, пишет Starhit.

Азиза считала Олега только другом, но теперь все же решила связать с ним жизнь.

Она рассказывает, что могла вместе с ним "петь, плакать, молчать или говорить". Он всегда был рядом. Бескровный сделал предложение Азизе под Новый год в Ялте ровно в 12 часов.

Певица не сомневается в своем выборе и считает, что Олег является тем человеком, который готов строить семью.  

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