Певица Азиза решила впервые выйти замуж

Ее избранником стал композитор, с которым певица знакома около 30-и лет

Звезда поколения 90-х популярная певица Азиза все-таки решила выйти замуж. Она рассказала, что ее избранником стал композитор Олег Бескровный. Их дружба насчитывает уже три десятка лет.

По ее словам, музыкант долго добивался расположения певицы, и она, наконец, решила ответить взаимностью, пишет Starhit.

Азиза считала Олега только другом, но теперь все же решила связать с ним жизнь.

Она рассказывает, что могла вместе с ним "петь, плакать, молчать или говорить". Он всегда был рядом. Бескровный сделал предложение Азизе под Новый год в Ялте ровно в 12 часов.

Певица не сомневается в своем выборе и считает, что Олег является тем человеком, который готов строить семью.