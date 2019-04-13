Проблеме диабета предложили новое решение

Низкоуглеводное питание и жирная пища дали неожиданный результат

Ученые не оставляют надежды справиться с проблемой лечения диабета. Очередное решение предложила группа исследователей Университета Британской Колумбии

Наблюдая за составом крови пациентов, которые употребляли на завтрак омлет и овсянку с фруктами, ученые пришли к выводу, что низкоуглеводная пища позволяет контролировать содержание глюкозы.

В свою очередь, низкоуглеводный завтрак с продуктами с высоким содержанием жиров предотвращает скачки сахара у больных диабетом второго типа, пишет Medical Xpress.

По словам соавтора исследования, он ожидал схожего эффекта, но положительное влияние жирных продуктов стало неожиданностью.

В мире насчитывается почти 350 млн больных сахарным диабетом. Через десятилетие диабет прочно войдет в десятку самых распространенных смертельных болезней.