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Проблеме диабета предложили новое решение

17:42
  • суббота
  • 13 апреля 2019

Низкоуглеводное питание и жирная пища дали неожиданный результат

Ученые не оставляют надежды справиться с проблемой лечения диабета. Очередное решение предложила группа исследователей Университета Британской Колумбии

Наблюдая за составом крови пациентов, которые употребляли на завтрак омлет и овсянку с фруктами, ученые пришли к выводу, что низкоуглеводная пища позволяет контролировать содержание глюкозы.

В свою очередь, низкоуглеводный завтрак с продуктами с высоким содержанием жиров предотвращает скачки сахара у больных диабетом второго типа, пишет Medical Xpress.

По словам соавтора исследования, он ожидал схожего эффекта, но положительное влияние жирных продуктов стало неожиданностью.

В мире насчитывается почти 350 млн больных сахарным диабетом. Через десятилетие диабет прочно войдет в десятку самых распространенных смертельных болезней.

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