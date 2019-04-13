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Близ посольства Украины в Лондоне произошла стрельба

18:15
  • суббота
  • 13 апреля 2019

Злоумышленник задержан, его мотивы пока не известны

В лондонском районе Кенсингтон, недалеко от места, где расположено украинское посольство произошла стрельба. Об этом сообщает британское издание Express. Его источники рассказали, что инцидент близ трассы Холланд-парк.

Очевидцы рассказали, что огонь был открыт из проезжавшего автомобиля. Другие свидетели рассказывают о целой очереди выстрелов.

В настоящее время место ЧП оцеплено вооруженными сотрудниками правоохранительных органов.

По информации газеты The Telegraph, инцидент произошел еще утром в 8:30, когда неизвестный врезался в автомобиль украинского посла Натальи Галибаренко.

Не сообщается, сделано ли это нарочно. Известно лишь, что предполагаемый злоумышленник задержан полицией. Его гражданство не называется.

В украинском дипведомстве рассказали, что в результате ЧП никто не пострадал.

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