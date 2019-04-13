В Москве "желтый" уровень опасности продлится в воскресенье

В столице ожидается сильный ветер, дождь и мокрый снег

В Москве и области в воскресенье будет продлен "желтый" уровень опасности из-за ухудшения погоды. Согласно информации Гидрометцентра, завтра в регионе ожидается сильный ветер с 9 до 21 часа.

"Желтый" уровень означает, что погода потенциально опасна и населению нужно быть осторожным при появлении на улице.

Завтра днем в столице ожидается облачность, дождь и мокрый снег. В Москве будет 4-6 градусов тепла, в области — 2-7 градусов.

Ранее на текущей неделе синоптики предупреждали о "прощальной метели", которая накроет столицу в выходные. Однако уже к понедельнику тепло вернется в Москву.