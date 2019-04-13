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FIFA разрешит прерывать матчи за расистские выходки

19:53
  • суббота
  • 13 апреля 2019

Джанни Инфантино потребовал нулевой терпимости к проявлениям болельщиками расовой дискриминации

Глава Международной федерации футбола FIFA Джанни Инфантино сообщил о подготовке процедуры, позволяющей судьям прерывать матч в случае проявления расистских выходок.

"В последние дни было очень грустно видеть ряд расистских инцидентов в футболе, это неприемлемо, расизму нет места в футболе, равно как и в обществе", — цитирует слова Инфантино сайт FIFA.

От имени своей организации он потребовал от футбольных ассоциаций  клубов согласиться с новыми мерами. Кроме того, Инфантино призвал относиться с нулевой терпимостью к случаям расизма в футболе.

Одна из последних хулиганских выходок в нынешнем футбольном сезоне произошла 14 марта в матче между украинским "Динамо" и английским "Челси". Во время игры, проходившей в Киеве, расистским оскорблениям подвергся полузащитник "Челси" Каллум Хадсон-Одои. Матч тогда завершился со счетом 5:0 в пользу англичан.

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