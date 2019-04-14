В Тулузе "желтые жилеты" забросали полицию камнями

На протестную акцию вышли более 30 тысяч человек

Столкновения с полицией, разбитые витрины магазинов и десятки задержанных. Во Франции прошла очередная акция "жёлтых жилетов". В этот раз в ней приняли участие свыше 30-ти тысяч человек. Самые ожесточённые столкновения произошли в Тулузе, передает "ТВ Центр".

Митингующие буквально оккупировали улицы южного французского города, провозгласив его "столицей протеста". Манифестанты забрасывали стражей порядка камнями и дымовыми шашками. Жандармы применили водомёты и слезоточивый газ, которые ещё больше разозлили митингующих. Люди в масках подожгли грузовик, несколько мопедов и мотоцикл полиции. Затем в правоохранителей полетели петарды.

Участники протеста выражали недовольство большими национальными дебатами, которые организовали по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона в ответ на митинги.

Представители "жёлтых жилетов" считают, что глава государства не спешит решать проблемы, и лишь пытается продвинуть собственную повестку. Изначально манифестанты выступали против планов по повышению налога на бензин, однако со временем перечень претензий к Макрону значительно расширился.