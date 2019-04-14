Зеленский заявил об отсутствии уважения к Порошенко

Кандидаты в президенты Украины заочно вступили в перебранку

Кандидаты в президенты Украины обменялись новыми словесными ударами, пока всё так же заочно. Действующий глава государства Петр Порошенко раскритиковал оппонента за то, что тот избегает публичных дискуссий, а также прямого общения с избирателями. Порошенко ещё раз призвал соперника принять участие в неофициальных дебатах сегодня, передает "ТВ Центр". Хотя встретиться с ним Владимир Зеленский намеревается исключительно 19-го апреля и неоднократно подчёркивал, что не изменит своих планов. В интервью иностранным СМИ он заявил, что не уважает нынешнего украинского лидера.

«Мне не нравится, когда меня оскорбляют. И поскольку я пока ещё не президент, могу позволить себе быть собой до конца. Я считаю, что за эти пять лет господин Порошенко сделал всё, чтобы наша страна не развивалась», — сказал он в интервью "Страна.ua", комментируя перебранку с Порошенко в эфире телеканала «1+1».

При этом он отметил, что уже много лет является очень известным человеком и всегда фотографируется, и разговаривает с людьми.

«Всегда слышу о своих недостатках, никогда не грублю. Этот человек (Порошенко) столько раз сказал, что я марионетка и наркоман, что у меня нет к нему уважения. У меня есть уважение к институту президентства, но не к нему», — сказал Зеленский .

Встреча с французским президентом Порошенко почему-то натолкнула на мысли о президенте российском. По логике Петра Алексеевича, именно Владимиру Путину украинцы должны продемонстрировать 21 апреля свой европейский выбор. То есть прийти на участки и отдать голос действующему главе государства.

"Это будет очень мощный сигнал путину - он пришел не за Крымом и Донбассом, он пришел за всей Украиной. И эти выборы он рассматривает как решающую битву. Нам точно нельзя ошибиться", — написал Порошенко в Instagram.

Такое виртуальное соперничество с Путиным уже обернулось для Порошенко проигрышем в первом туре. Но он продолжает наступать на те же грабли. Не выдержал даже глава Львовского облсовета. Этот регион голосовал за Петра Алексеевича.

"Основная ошибка Порошенко - противопоставление себя Путину. Это очень опасно, особенно если знаешь, что полстраны может проголосовать за Путина", — сказал глава Львовского облсовета Владимир Горняк.

Еще не нокаут, но серьезный удар поддых. Вся страна уже несколько дней обсуждает телефонный разговор Порошенко с Зеленским в прямом эфире телеканала "1+1". Последний беседовал с президентом не на равных и даже свысока.

Наркоманскую тему штаб Порошенко продолжает муссировать, используя весь свой административный ресурс и подконтрольные СМИ. Команда Зеленского подходит к делу креативнее. Запустила в соцсетях флэшмоб, используя слоган оппонента "Думай".

Думать впору Порошенко, политические очки которого тают на глазах, но вместо этого его администрация открывает регистрацию на дебаты, которые пройдут на стадионе "Олимпийский" 14-го апреля.

"Владимир Александрович, общение с миллионами украинцев важнее, чем выходные в Париже. Не прячьтесь от избирателей, не убегайте от прессы, не бойтесь оппонента, не бросайте трубку. Возвращайтесь, прилетайте и поговорите, наконец, с людьми. До встречи. В воскресенье. На стадионе", — заявил Порошенко.

Но Зеленский выразился ясно: в этот день он ни с кем дебатировать не собирается. Так что выбор у Порошенко невелик. Придется на стадионе разговаривать либо с воображаемым соперником, либо самому с собой. Тут уж от пересудов никакие анализы не спасут.

Ольга Оксенич, Юлия Олейник, "ТВ Центр"