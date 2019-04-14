Лавров: Вашингтон вжился в роль разрушителя правопорядка

Глава российского МИД напомнил об ответственности США за кризис на Украине

Отношение США к происходящему на Украине можно считать примером того, как Вашингтон пытается установить свои правила, обходя "неудобные" для него международные нормы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил это, выступая на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. Ответственность за кризис, созданный на Украине националистами, несут США и их союзники, напомнил глава МИДа, но они же пытаются свалить ответственность на Россию, передает "ТВ Центр".

Москва выступает за строгое соблюдение норм международного права. Мир сегодня нуждается в этом даже больше, чем в годы "холодной войны", когда ядерная угроза служила фактором сдерживания. Вашингтон же всё больше вживается в роль разрушителя правопорядка, и открыто вмешивается во внутренние дела суверенных государств.

"Венесуэла у всех на слуху. Блицкриг по смене режима там не удался. Но от цели свержения законного президента американцы не отказываются. И вчерашнее, по-моему, интервью Майка Помпео, об этом прямо свидетельствует, где он однозначно заявил, что военная интервенция не

исключена. Американцы даже вытащили из нафталина пресловутую доктрину Монро. Угрожают, что следующие на очереди — Куба и Никарагуа. Как будто, в общем-то, по большому счёту, не понимают, что этим они противопоставляют себя всему латиноамериканскому, да и не только латиноамериканскому миру", — подчеркнул глава российского МИД.

Склонить лидеров Латинской Америки на сторону Вашингтона пытается в эти дни госсекретарь сам Помпео. В течение суток он побывал в Чили и Парагвае, где говорил о Венесуэле. Ту поддержку, которую Москва оказывает этой стране, Помпео назвал незаконной — народ Венесуэлы, заявил он, не давал на это согласия. Госсекретарь обвинил Россию и в сотрудничестве с "авторитарными", по его словам, лидерами Кубы и Никарагуа. Помпео также заявил, что США для стран Латинской Америки - более надёжный партнёр, чем Россия или Китай. Продолжая турне, госсекретарь посетит Перу и Колумбию, где наведается в приграничный с Венесуэлой город Кукута.