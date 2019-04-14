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Российские военные доставили груз "гуманитарки" в провинцию Дераа

11:07
  • воскресенье
  • 14 апреля 2019

Помощь получило население пострадавших от боевиков поселков Мутбин и Басыр

Более четырёх тонн гуманитарной помощи доставили российские военные в провинцию Дераа. Жителям двух посёлков раздали предметы первой необходимости и продуктовые наборы. В составе: рис, чай, сахар, а также мясные и рыбные консервы. Местное население с благодарностью принимает помощь, и вспоминает, как во время войны помогало правительственным войскам остановить наступление боевиков.

Посёлки Мутбин и Басыр считаются одними из наиболее пострадавших во время войны в провинции Дераа. Именно сюда спешит очередной российский гумконвой с продуктами и предметами первой необходимости, сообщает "ТВ Центр".

"Мы доставили наборы продовольствия общим весом более четырех тонн в населенные пункты провинции Дераа. Оказана гуманитарная помощь более тысячи семей, проживающих в данных населенных пунктах", — сообщил представитель центра по примирению враждующих сторон в САР Александр Макаренко

В этом регионе Сирии проживает множество христиан. Во время войны боевики уничтожали целые общины. Люди потеряли не только кров, но и самых близких.

"Во время войны террористы не могли захватить наш посёлок, их остановили на подступах. И многие жители других регионов Сирии, где бушевала война, укрылись у нас. И христиане, и мусульмане. Я бы хотел поблагодарить российскую сторону, российские вооруженные силы, и президента, Владимира Путина за помощь, оказанную нашим жителям и всей стране", — говорит мэр поселка Басыр Саид Мханна.

В посёлке Басыр выдачу организовали на территории храма Георгия Победоносца. Здесь часто звучит русская речь. Среди местных жителей много тех, кто получил образование в большой дружественной стране.

"Я в Москве, выпускник Советского союза. Я закончил в 80 году. Мы очень благодарим русский помощь, которая помогает людей, которые им очень нужнее эти вещи", — рассказал местный житель Джезан Мухана.

Продуктовые наборы с рисом, чаем, сахаром и консервами не знакомы местным жителям. Они внимательно изучают содержимое пакетов и приходят к выводу, что "все хорошо, все вкусно!".

Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон провели в Сирии уже более двух тысяч гуманитарных акций, доставлено почти три с половиной тонны продовольствия. Военные медики оказали помощь более чем ста тысячам жителей арабской республики.

Павел Прокопенко. Алексей Комаров, Сирия, "ТВ Центр"

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