В Швеции в ювелирном магазине произошел взрыв

Полиция не исключает попытку ограбления

Мощный взрыв прогремел в шведском городе Норрчёпинг. Как сообщили в полиции, сигнал на пульт экстренных служб поступил в 4 утра по местному времени.

ЧП произошло в кладовой ювелирного магазина. На первом этаже здания взрывная волна выбила все окна. Данных о пострадавших пока не поступало. Однако, дом, в котором произошёл взрыв, ещё не осмотрен, передает "ТВ Центр".

Полиция перекрыла прилегающие улицы. Проводится расследование. По предварительным данным, взрыв может быть попыткой ограбления. Следователи рассматривают и другие версии.