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В Швеции в ювелирном магазине произошел взрыв

10:20
  • воскресенье
  • 14 апреля 2019

Полиция не исключает попытку ограбления

Мощный взрыв прогремел в шведском городе Норрчёпинг. Как сообщили в полиции, сигнал на пульт экстренных служб поступил в 4 утра по местному времени.

ЧП произошло в кладовой ювелирного магазина. На первом этаже здания взрывная волна выбила все окна. Данных о пострадавших пока не поступало. Однако, дом, в котором произошёл взрыв, ещё не осмотрен, передает "ТВ Центр".

Полиция перекрыла прилегающие улицы. Проводится расследование. По предварительным данным, взрыв может быть попыткой ограбления. Следователи рассматривают и другие версии.

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