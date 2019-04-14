На Курилах проснулся вулкан Эбеко

Столб пепла можно увидеть за пять километров от сопки

На Северных Курилах активизировался вулкан Эбеко. Утром он выбросил трёхкилометровый столб пепла, передает "ТВ Центр".

Как сообщили в Камчатской группе реагирования, шлейф вулканической породы распространился в северо-восточном направлении. Невооружённым глазом его можно было увидеть за пять километров от сопки. Недалеко от вулкана расположен город Северо-Курильск.

В районе введён оранжевый уровень опасности для авиации. Последний раз Эбеко извергался в 2012 году. Затем наступил период относительного затишья.