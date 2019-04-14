В Крыму появились на свет амурские тигрята

Животные чувствуют себя хорошо и активно набирают вес

В Крымском сафари-парке на свет появились редкие амурские тигрята. Детёнышам меньше недели. Пока они обитают в отдельном вольере вместе с мамой. Чувствуют себя хорошо и активно набирают вес, сообщает "ТВ Центр".

В дикой природе такого не увидишь. Детеныши африканских белых львов и амурских тигров встречаются на одной территории, принюхиваются друг к другу и обнимаются. Плюшевые, упитанные и пока еще совсем не похожие на грозных хищников.

Африканским львятам уже двадцать дней, они свободно передвигаются, сидят и изучают окружающий мир. А вот новорожденные полосатые кошки только начинают осваиваться.

"Тигрятам почти неделя. Уже открываем глаза, хорошо набираем вес. То есть мы растем и будем радовать всех вас", — говорит сотрудница Парка львов Леокадия Перевалова.

Это самый крупный вид тигра на планете и самый северный. В длину они достигают двух метров, а средний вес взрослой особи 300 килограммов. Они на треть больше чем бенгальские собратья. В дикой природе амурцы живут в одиночку в тайге и легко переносят снег и лютые морозы.

Полоски на шерсти, как отпечатки пальцев у человека — у каждого тигра свои, уникальные. Одного назвали Алтай, другого Тайган, но различить братьев пока могут только родители.

По словам Переваловой, тигрята сейчас находятся с мамой. Едят только пока молоко, поскольку мясо еще рано. Только после месяца они начнут пытаться есть мясо.

У пары Хасана и Скарлет – это уже второе потомство. И, в отличие от дикой природы, в парке все семейство живет на одной территории. Отец следит за годовалыми тиграми, мать в зимнем вольере воспитывает новорожденных.

Еще сто лет назад эти животные заселяли весь Дальний Восток. Сейчас амурские тигры занесены в Красную Книгу. Часто говорят, что в тайге их можно по лапам пересчитать – осталось чуть более полутысячи в уссурийских лесах России и порядка десяти в Китае. Поэтому появление на свет новых амурских тигров, пусть и в зоопарке, настоящее событие.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр"