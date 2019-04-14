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В Москве стартовал футбольный чемпионат сред диаспор

11:55
  • воскресенье
  • 14 апреля 2019

На поле встретятся двадцать четыре команды-участницы футбольного марафона

В Москве стартовал ежегодный Чемпионат по футболу среди национально-культурных объединений. На стадионе "Сетунь Парк Арена" в спортивных поединках встретятся 24 команды, передает "ТВ Центр".

За кубок Чемпионов поборются футболисты из различных московских диаспор и автономий. В том числе, спортсмены из Армении, Казахстана, Кыргызстана, Нигерии и Сенегала.

Турнир, организованный при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы, проходит второй раз.

Футбольный марафон продлится до восьмого июня.

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футбольный чемпионат сред диаспор
футбольный чемпионат сред диаспор
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