В Москве стартовал футбольный чемпионат сред диаспор

На поле встретятся двадцать четыре команды-участницы футбольного марафона

В Москве стартовал ежегодный Чемпионат по футболу среди национально-культурных объединений. На стадионе "Сетунь Парк Арена" в спортивных поединках встретятся 24 команды, передает "ТВ Центр".

За кубок Чемпионов поборются футболисты из различных московских диаспор и автономий. В том числе, спортсмены из Армении, Казахстана, Кыргызстана, Нигерии и Сенегала.

Турнир, организованный при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы, проходит второй раз.

Футбольный марафон продлится до восьмого июня.