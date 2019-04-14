Зеленский отказался ехать на воскресные дебаты с Порошенко

Кандидат в президенты Украины сослался на информацию о готовящейся против него провокации

Пётр Порошенко твёрдо намерен провести дебаты именно сегодня, 14 апреля. Кандидат в президенты Украины назначил словесную дуэль с Владимиром Зеленским на два часа дня. При том, что лидер первого тура запланировал совершенно другую дату — 19 апреля, и собирается её придерживаться, передает "ТВ Центр". Ранее Зеленский сообщил о готовящейся крупной провокации на киевском стадионе "Олимпийский".

На странице Петра Порошенко в соцсетях в режиме реального времени запущен обратный отсчет минут и часов, остающихся до дебатов на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Ни его самого, ни его штаб, похоже, совершенно не смущает то, что ЦИК Украины широко анонсированное шоу считает, чем угодно, но только не дебатами. А также то, что соперник так и не подтвердил своего присутствия на словесной дуэли 14-го апреля, а объявил совсем другую дату. Порошенко уже чуть ли не умоляет Зеленского появиться все-таки вместе с ним на сцене "Олимпийского". В штабе действующего президента почему-то уверены, что в искусстве политического словоблудия тот превзойдет актера.

Зеленский, в принципе, никуда не прячется. Ни от избирателей, ни даже от весьма назойливой прессы. В Париже он был так же, как и Петр Алексеевич не экскурсий для, а ради встречи с Эмманюэлем Макроном. Репортеры украинского информационного агентства застали актера за завтраком в отеле. Тот не стал звать охрану и не поддержал предложение сотрудников гостиницы выдворить представителей прессы. Прервал чаепитие и около 20 минут отвечал на вопросы. Причем, далеко не самые дружелюбные. Условие было только одно — выдать все в эфир без купюр. Так, Зеленский объяснил, почему не стал сдавать анализы вместе с Порошенко на стадионе "Олимпийский", а выбрал знакомую клинику.

"Для меня это все не игра. Для меня серьезное решение. На кону судьба меня, моих детей, моих родителей, жены. Поэтому, я не играл. Когда-нибудь после всех этих выборов на свет прольется информация, как на стадионе "Олимпийском" против меня кто-то готовил провокацию. Я туда не поеду. Получил такую секретную информацию. Когда вы узнаете эту информацию, вы меня поймете, на кого б вы ни работали. Я живой, нормальный человек, которого действительно немного рубят эти грязи и потрясения, которые сегодня происходят", — сказал Зеленский.

Очередная порция компромата на него пришла от советника Порошенко. В соцсетях был опубликован документ Минобороны, якобы свидетельствующий от том, что актер уклонялся от службы в армии, игнорировал повестки. Бумага, правда, без каких-либо исходящих данных: ни дат, ни печатей, ни подписей.

"Четырежды были повестки. Причём, вообще ведь не факт, что это был именно призыв, могли даже просто вызывать для "уточнения данных". Но нет, не явился. Сейчас в армии уже осталось не так и много тех, кто прошел по мобилизации 14-15 года. Основная масса уже живут гражданской жизнью, выполнив долг перед страной. Это вам всем привет от человека, который претендует на роль Верховного Главнокомандующего", говорится на странице одного из соратников Порошенко.

Такую сомнительную борьбу с соперником не поддержали даже те, кто явно не на стороне Владимира Зеленского. В многочисленных комментариях команде Петра Порошенко посоветовали выбирать более достойные методы.

Под постом в соцсети развернулась дискуссия.

"Вы сами себе шайбу забили. После четырех повесток он должен был объявлен в розыск. Внесён в чёрный список погранслужбы с запретом на пересечение границы. И самое смешное, как он ездил с концертами по зоне АТО?", пишет пользователь Михаил.

"Это вы сегодня выяснили, за неделю до выборов? А когда регистрировали кандидата всё было нормально?" — задается вопросом Сергей.

Некоторые острословы даже посоветовали вручить повестку Зеленскому прямо на стадионе "Олимпийский", если он действительно уклонист. Сегодня же на сцене спорткомплекса должен пройти крупный музыкальный фестиваль. Так что, в одиночестве Порошенко там явно не останется. И подпоют и подтанцуют в случае необходимости. По данным украинских СМИ, нужную, а, главное, покорную публику уже начали сгонять к стадиону.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"