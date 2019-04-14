Студентка из Ростовской области стала "Мисс Россия-2019"

Победительница профессионально занимается рисованием

Жительница города Азов Ростовской области Алина Санько победила в национальном конкурсе "Мисс Россия". В финале, который проходил в концертном зале в Подмосковье, участвовали 50 девушек. Корону, как переходящую награду, победительнице вручила"Мисс Россия-2018" Юлия Полячихина.

"Я не думала, что это буду я, я не могла поверить, не ослышалась ли я. Я до сих пор не понимаю, что происходит, безумно счастлива", — цитирует победительницу ТАСС.

По словам девушки, она профессионально занимается рисованием, экспериментируя в разных техниках живописи. Санько не исключила, что в будущем сможет организовать выставку своих работ.

По ее словам, пока она намерена совмещать модельную карьеру и рисование.

Победительнице вручили банковскую карту номиналом три миллиона рублей. Корона, которую через год нужно будет передать очередной победительнице конкурса, стоит 1 млн долларов. Изделие украшено сапфирами и бриллиантами, а также 203 жемчужинами.

Кроме того, Санько получила возможность представлять Россию на конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

Первой вице-мисс стала Арина Верина из Екатеринбурга, второй вице-мисс — Ралина Арабова из Татарстана.