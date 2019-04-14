Милонов рассказал о нападении пьяных эвакуаторщиков

По словам депутата, инцидент произошел на штрафстоянке в Санкт-Петербурге

Депутат Госдумы России Виталий Милонов рассказал о нападении на него на штрафстоянке в Санкт-Петербурге. По его словам, инцидент произошел вечером в субботу.

Как рассказал народный избранник "Пятому каналу", он решил помочь другу, у которого эвакуировали автомобиль. Прибыв на стоянку он обнаружил эвакуаторщиков, которые были пьяны.

Отказавшись показать свои документы, они напали на депутата, пытались избить его дверью и требовали деньги.

Милонов назвал их "гопниками, пьяными бандитами, прикрывающимися именем Санкт-Петербурга". По его словам, перепалка заснята на камеру, запись передана в полицию.

Депутат добавил, что намерен внести законопроект о запрете служб платной эвакуации на территории города.