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Милонов рассказал о нападении пьяных эвакуаторщиков

13:25
  • воскресенье
  • 14 апреля 2019

По словам депутата, инцидент произошел на штрафстоянке в Санкт-Петербурге

Депутат Госдумы России Виталий Милонов рассказал о нападении на него на штрафстоянке в Санкт-Петербурге. По его словам, инцидент произошел вечером в субботу.

Как рассказал народный избранник "Пятому каналу", он решил помочь другу, у которого эвакуировали автомобиль.  Прибыв на стоянку он обнаружил эвакуаторщиков, которые были пьяны.

Отказавшись показать свои документы, они напали на депутата, пытались избить его дверью и требовали деньги.

Милонов назвал их "гопниками, пьяными бандитами, прикрывающимися именем Санкт-Петербурга". По его словам, перепалка заснята на камеру, запись передана в полицию.

Депутат добавил, что намерен внести законопроект о запрете служб платной эвакуации на территории города.  

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Депутат Виталий Милонов
Депутат Виталий Милонов
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