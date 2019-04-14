В Москве ужесточили ответственность за выезд на "выделенку"

Изменения должны увеличить скорость движения общественного транспорта в выходные

С понедельника часть выделенных полос в столице переходит на ежедневный режим работы. Это значит, что даже в выходные ездить по ним личному транспорту нельзя, камеры начнут фиксировать нарушения, а водителей будут штрафовать, сообщает "ТВ Центр".

Речь идет о пяти трассах. Это три вылетные магистрали: Ленинский проспект, проспект Мира – Ярославское шоссе, улица Воздвиженка – Кутузовский проспект – Можайское шоссе, одна хордовая связка Нахимовский проспект – Ломоносовский проспект – Минская улица, и ещё одна магистраль на востоке города – Нижегородская улица – Рязанский проспект. В "Мосгортрансе" считают, что изменения должны значительно увеличить скорость движения общественного транспорта в выходные дни.

Выезд на "выделенку" пока фиксируют только стационарные камеры, установленные на дорогах, и инспекторы ДПС. Но, возможно, скоро такая опция появится и в мобильном приложении "Помощник Москвы". По крайней мере с неправильной парковкой оно работает отлично — даёт возможность сообщить куда следует об автомобиле, стоящем там, где нельзя. Только в прошлом году пользователи отправили в систему 750 тысяч снимков, на основании которых выписано почти полмиллиона штрафов. И всех волнует только один вопрос: это "стукачество" или проявление "гражданской позиции"?

Надежда скрывает своё лицо. Какой бывает месть водителей за попытку сфотографировать нарушение правил парковки, она испытала на себе...

"Он меня очень сильно ударяет дверью, а потом добавляет кулаком мне в спину. Я развернулась и просто отшвырнула его руку с телефоном, видимо, это было таким пусковым моментом его безумной агрессии", — рассказывает активист Надежда.

Дублёр Кутузовского проспекта в районе дома № 57. В час пик на переходе здесь не протолкнуться. Здесь колесами на пешеходном переходе стояло припаркованное такси. Надежда попросила водителя отъехать. Тот отказался в грубой форме. Тогда девушка решила наказать автохама и зафиксировать нарушение на камеру телефона с помощью приложения "Помощник Москвы".

На подмогу таксисту поспешил его коллега из соседнего авто. Между ним и Надеждой завязалась потасовка, которая для обоих закончилась в полиции. Подобные конфликты на улицах Москвы - не редкость. Горожане возмущаются, когда у них на глазах автомобиль въезжает в пешеходную зону или паркуется на газоне, зебре, тротуаре. Приложение "Помощник Москвы" предоставило активным гражданам возможность поймать нарушителя за руку.

"После того как вы зафиксируете правонарушение, приложение само автоматически сформирует заявление и отправит в нужную структуру: это МАДИ, ГИБДД, или АМПП, если это платная парковка. И далее эта организация выпишет штраф или отклонит, если эта заявка неверная", — рассказывает активист Павел Сергеев.

За прошлый год было отправлено 750 тысяч снимков, фиксирующих нарушения, выписано порядка 450 тысяч штрафов. Избежать наказания нарушителям не помогли ни скрытые номера, ни включенные сигналы аварийной остановки.

"Когда ребята фиксировали автомобили, другие автоводители спрашивали, что вы делаете, и они в шутку отвечали, что мы ловим покемонов. И с тех пор всех водителей-правонарушителей называют покемонами, а мы ловцы за покемонами", — добавляет активист.

Со стороны съёмка нарушений с помощью подручного гаджета напоминает интерактивную игру с использованием GPS-данных. Кстати сказать, рейтинг, очки и призовые бонусы в приложении тоже есть. В реальности их можно потратить на бесплатные минуты парковки, карту "Тройка" или билеты в музеи. Однако вовлечение простых смертных в дела административные вызвало подозрения у юристов. В Госдуме обратили внимание на то, что по закону фиксировать нарушения могут только автоматические системы фото- и видео фиксации. А тут всюду человеческий фактор.

"Сам процесс фотографирования, съёмки, видеосъёмки или фотосъёмки происходит в ручном режиме. Человек сам выбирает ракурс, угол. Вот в этом противоречие с ныне действующим законодательством", — говорит депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

Сейчас в Госдуме готовятся поправки, суть которых в том, чтобы легализовать фото и видео доказательства нарушений от пользователей приложения. Ну, а рядовые москвичи разделились на два лагеря. Одни считают, что приложение — это современное средство борьбы с автохамами. Другие - находят в нем продвинутый способ доносительства.

Эксперты полагают, что гражданский контроль положительно сказывается на дорожной обстановке в городе.

"Стукачество" всё-таки неприменимо к ситуации, когда есть откровенное правонарушение, которое мешает другим участникам движения. И устранение этого правонарушения является благом в целом для города", — считает руководитель экспертного центра "Пробок нет" Александр Шумский.

В Европе направлять информацию о "парковочных грешниках" уже давно распространённая практика. Бдительным бюргерам в Германии для этого надо лишь указать время и место нарушения и приложить фотографию. А в Швейцарии с нарушителями и вовсе разбираются по звонку на номер экстренных служб. В России на пути к гражданскому обществу делаются только первые шаги.... А пользоваться приложением "Помощник Москвы" или нет — каждый решает сам.

Татьяна Сидорова, Владимир Петров, Дина Самохина, Илья Ушаков, "ТВ Центр"