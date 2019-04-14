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В столице стартовали публичные слушания по проектам реновации

14:14
  • воскресенье
  • 14 апреля 2019

Жители смогли пообщаться с архитекторами и осмотреть экспозиции

В Москве стартовали общественные слушания по проектам планировки территорий кварталов реновации. Жители первых шести районов уже имели возможность осмотреть экспозицию в главном информационном центре на Брестской, а затем принять участие в собрании и лично задать вопросы архитекторам, сообщает "ТВ Центр".

Это уже сделали обитатели Солнцева, Очаково-Матвеевского, Ивановского, Метрогородка, Северного Тушина и Митина. Самые распространенные и часто задаваемые вопросы касались этажности домов, количества парковочных мест и транспортной доступности их будущего жилья.

"Мы очень рады программе, проект устраивает, а если что-то в проекте не доработали, мы все это написали сегодня и положили в урну, есть вопросы, которые мы сегодня задавали, они будут решаться", — говорит участница слушаний Марина Карпова.

"Меня интересует, чтобы в нашем посёлке обязательно были социальные объекты, появились досуговые центры для детей", — добавляет другая участница слушаний Ольга Супанова.

"На публичные слушания уже сегодня пришли более семи тысяч человек. Порадовало содержательность и серьезность вопросов, которые задают во время публичных слушаний. То есть без хайпа и политиканства. С такими замечаниями и предложениями мы готовы поработать и обсуждать с жителями", — сказала глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Еще в течение недели жители смогут оставить свои замечания и предложения в Едином информационном центре на Брестской. В минувшую пятницу там же открылась экспозиция по еще шести проектам — в районах Восточное Измайлово, Бутырский, Бирюлево Восточное, Люблино и Свиблово. Публичные слушания в них пройдут 23 апреля. 

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