Легендарная "Горбушка" открывается после реконструкции

Организаторы обещают вернуть площадке былую славу

Знаковое событие для Москвы — в пятницу в легендарном "ДК имени Горбунова", или, как чаще говорили "на "Горбушке", снова зазвучал русский рок. Живых концертов здесь не было много лет, но теперь организаторы обещают вернуть площадке былую славу, передает "ТВ Центр".

В конце 80-х и в девяностые это было "место силы" для всех поклонников рок-н-ролла. Самая свободная, самая открытая площадка столицы. Здесь базировалась Московская рок-лаборатория, именно на "Горбушке" зародился фестиваль "Нашествие". Для многих рокеров отсюда начиналась дорога в мир. "Мегаполис" и "Квартал", "Наутилус", Земфира и "Сплин". Сложнее сказать, кто из российских рокеров здесь не выступал. И всегда только в живую.

"Ходит такая легенда, что здесь никогда никто не выступал под фонограмму. Когда здесь группа "ЛЮБЭ" приехала сюда, сказала: "Мы же в "Горбушке"! Надо играть вживую!" - когда им предложили играть под фонограмму. "Мы в "Горбушке"! Давайте нам "живое" оборудование, мы будем играть!", — вспоминает организатор Алексей Ларин.

Не самый большой зал ДК в Филях — тут вряд ли поместится больше полутора тысяч человек, — настолько прочно вошёл в российскую рок-культуру, что его даже стали упоминать в песнях.

Юрий Шевчук не был в этом зале больше десяти лет. Охотно вспоминает, что для него "Горбушка" всегда была самым важным местом в Москве.

"Я здесь услышал Smashing pumpkins, Ника Кейва, кого только не было здесь. Вся Европа сюда приезжала, весь мир. В 90-е тут рёв такой стоял, что караул. Сидел вот там на втором, в партере, тихонечко, и тащился", — говорит лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук.

Теперь "тащатся" уже от самого Шевчука. Первой старую-новую сцену "Горбушки"опробовала именно группа "ДДТ".