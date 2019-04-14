Порошенко прибыл на дебаты в "Олимпийский"

Украинский президент дал Зеленскому 45 минут, чтобы прибыть на стадион

Действующий глава Украины Петр Порошенко прибыл в спорткомплекс "Олимпийский". Как сообщают местные СМИ, его сопровождает семья.

Судя по фотографиям с мест, стадион собрал большое количество украинцев, желающих посмотреть политические баталии "вживую".

Выступая с приветственным словом, Порошенко сказал, что надеется на появление своего оппонента Владимира Зеленского. В случае его отсутствия Порошенко пообещал приглашать Зеленского "каждый день".

"Если он снова будет прятаться от людей, если он снова боится, мы его будем приглашать каждый день…чтобы вся страна увидела, кого им избирать на следующие пять лет", — цитирует президента "Интерфакс".

Украинский президент также дал Зеленскому 45 минут, чтобы добраться до стадиона.

Порошенко также добавил, что по завершении дебатов пообщается с журналистами, подчеркнув, что не будет "фильтровать" вопросы.