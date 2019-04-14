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Составлен рейтинг богатейших семей в "Игре престолов"

15:49
  • воскресенье
  • 14 апреля 2019

Состояние кланов отслеживалось на протяжении семи сезонов

Самым богатым в мире "Игры престолов" является дом Таргариенов. Такой вывод следует из рейтинга, составленного агентством Bloomberg. Все дело в драконах, которые принадлежат представительнице дома Дейенерис Таргариен.

Впрочем, денежный эквивалент назвать оказалось невозможно. Подчеркивается лишь, что драконы являются источником несравненной силы. В актив семейства также включены крепость Кастерли-Рок, бухта Работорговцев и Драконий остров.

Второе место рейтинга досталось семье Ланнистеров за контроль над торговыми путями. Кроме того, у клана есть доступ к глобальной финансовой системе — возможности одалживаться у Железного банка Браавоса.

Следом идет дом Арренов, контролирующих одноименную долину. Семья также владеет неприступным замком Орлиное гнездо.

На четвертом месте расположилась семья Старков. В их активе изрядные территории северных земель, содержащих ценные ресурсы. Впрочем, добывать их непросто: регион сравнили с Сибирью.

Замыкает пятерку клан Грейджой.

Составители рейтинга подчеркивают, что отслеживалось состояние семей на протяжении семи сезонов.

Премьера сериала состоялась в апреле 2011 года. Первую серию последнего сезона покажут в ночь на 15 апреля.

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Кадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала "Игра престолов"
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