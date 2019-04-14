Порошенко дебатировал в "Олимпийском" в одиночестве

Его оппонент Владимир Зеленский ранее отказался приехать на встречу из-за опасения провокаций

Президент Украины Петр Порошенко зря прождал своего оппонента Владимира Зеленского на дебатах в спорткомплексе "Олимпийский". Прибывший, как и обещал ранее, к 14 часам он был вынужден переключиться на упреки в адрес виртуального соперника по выборам, передает "ТВ Центр".

Так, Порошенко заявил, что у Зеленского есть 45 минут, чтобы прибыть в "Олимпийский", куда "можно добраться из любой точки Киева". Таким образом глава государства попытался сгладить неудачный выпад в адрес своего оппонента, когда несколько дней назад из студии телеканала "1+1" позвонил Зеленскому и потребовал прибыть на телеэфир, прекрасно зная, что тот находится во Франции.

"Дорогой Владимир Александрович! Завтра меня пригласили, так же, как и вас, в эфир ICTV, "Свобода слова"...Я буду там. Вас пригласили. Не бойтесь, дебаты - это не страшно...", — заявил Порошенко.

Как и ожидалось, по истечении 45 минут Зеленский на встречу в "Олимпийский" не приехал. Ранее в субботу он сообщил о полученной информации о готовящейся против него провокации.

"Получил такую секретную информацию. Когда вы узнаете эту информацию, вы меня поймете, на кого бы вы ни работали. Я живой, нормальный человек, которого действительно немного рубят эти грязи и потрясения, которые сегодня происходят", — ранее сказал Зеленский.

На прощанье Порошенко заявил, что "уклониться от дебатов" Зеленскому не получится, и намерен звать на них своего оппонента ежедневно.