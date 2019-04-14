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Панин собрался ограничить бывшую жену в родительских правах

16:57
  • воскресенье
  • 14 апреля 2019

По словам актера, экс-супруга не пускает их дочь за границу

Актер Алексей Панин планирует через суд ограничить в родительских правах свою бывшую жену. Он напомнил, что суд оставил дочь Анну с ним, но он не препятствовал общению дочери со своей матерью. Однако недавно он узнал, что несколько лет назад его бывшая жена установила письменный запрет на выезд дочери за границу, рассказал актер в эфире НТВ.

Панин рассказал, что узнал об этом, когда дочь собралась посетить Германию со своими подругами. Дозвонившись до жены, он в ответ "услышали истерику".

Несмотря на негласный запрет Панин попробовал вывезти дочь за границу, однако в аэропорту Минска девочку дальше не пропустили.

Сама дочь рассказала в студии, что не знает, почему мама запрещает ей ездить за границу.

Ранее Панин попал в скандальную сводку, назвав россиян "злобными уродцами, ненавидящих всех вокруг себя".

Как позже выяснилось, он имел в виду некультурных людей.

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Актер Алексей Панин
Актер Алексей Панин
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