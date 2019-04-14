Чубайс объяснил, почему во всем виноват он

По словам чиновника, он находится в ряду с Бабой Ягой и Кощеем Бессмертным

Руководитель "Роснано" Анатолий Чубайс считает "очевидной правдой" свой высокий отрицательный рейтинг. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

По его мнению, поскольку в 90-е годы российский народ переживал тяжелейший период, то появился запрос на поиск виновного во всех бедах.

"В этом смысле человеку нужно, чтобы кто-то был виноват", — заявил чиновник, добавив, что некоторые пользуются этим в политических целях.

Чубайс рассказал, что не хотел быть на месте "виновного", но смирился с этим, потому что так устроены люди.

Он добавил, что попал туда, где уже "находятся Баба Яга и Кощей Бессмертный".

Впервые фраза "во всем виноват Чубайс" прозвучала в пародийной сатирической программе "Куклы", выходившей на НТВ. Поводом послужили обвинения тогдашнего президента России Бориса Ельцина в невыполнении Чубайсом обещаний.

В период 90-х годов он занимал пост главы Комитета по управлению госимуществом, затем — работал замглавы правительства. Кроме того, короткий период руководил администрацией президента, а также главы Минфина.