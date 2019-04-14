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Брэд Питт и Анджелина Джоли окончательно развелись

18:57
  • воскресенье
  • 14 апреля 2019

Разрыв голливудской пары подтвержден официально

Брэд Питт и Анджелина Джоли больше не муж и жена. Теперь их брак официально расторгнут, сообщает US Weekly. Однако впереди их ждет урегулирование вопроса опеки над шестерыми детьми и раздел имущества.

До последнего времени семейную жизнь знаменитой актерской пары обсуждали все, кому не лень. Одни инсайдеры считали, что Джоли хочет вернуть Питта и поэтому тянет с разводом.

Однако их слова не подтвердились, оказавшись досужими вымыслами.

Период бракоразводного процесса сопровождался совместными посещениями психолога, который пытался помочь им найти точки соприкосновения. Теперь ясно, что все труды оказались напрасными.

Питт и Джоли проявили интерес друг к другу в 2005 года на съемках ленты "Мистер и миссис Смит". Спустя год Питт развелся с Дженнифер Энистон, знаменитой Рейчел из сериала "Друзья".

Затем он усыновил двух приёмных детей Джоли. В том же 2006-м году родился их первый совместный ребенок – дочь Шайло. В 2007-м пара усыновила очередного ребёнка – вьетнамца Пакса Тьена. На следующий год у Питта и Джоли родилась двойня: сын и дочь.

Впрочем, о помолвке было объявлено только в 2012 году. Официально они поженились в 2014 году.

Слухи о разладе в семье появились в 2015 году, а на следующий год Джоли подала на развод. Питта обвиняли в тайном романе с его партнершей по фильму "Союзники" Марион Котийяр.

Оказалось, что причиной стали разногласия в вопросе воспитания детей. Как сообщается, Джоли намерена взять на себя опеку, а Питт — право их навещать.

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