Центр Киева взбудоражили лже-минёры

Эвакуировать пришлось почти полторы тысячи человек

В Киеве правоохранительные органы за один час получили несколько звонков о минировании. Саперы проверяли четыре гостиницы, международный центр современного искусства и торговый центр.

"Правоохранители проверяют четыре гостиницы на улицах Крещатик, Ирининская и Михайловская, а также международный центр современного искусства и торговый центр на улице Бассейной", — сообщили в пресс-службе киевской полиции.

Проверкой информации о минировании занимались взрывотехники, кинологи, спасатели и следственно-оперативные группы, сообщает "Интерфакс-Украина". Для этого пришлось эвакуировать около 1,5 тыс. человек.

Ранее в этот же день в полицию поступило сообщение о минировании ТЦ, а затем Майдана Независимости в центре Киева.

Ни одно сообщение о минировании в ходе проверок не подтвердилось.