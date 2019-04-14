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В Непале самолет столкнулся с вертолетом: Трое погибших

19:49
  • воскресенье
  • 14 апреля 2019

ЧП произошло в главном перевалочном пункте для едущих к Эвересту туристов

В Непале три человека погибли и пятеро пострадали в результате столкновения самолёта и вертолёта.

ЧП произошло на взлётно-посадочной полосе аэропорта, который находится недалеко от города Лукла. Это главный перевалочный пункт для туристов и альпинистов, едущих в окрестности Эвереста.

По неизвестным причинам самолёт при рулении врезался в стоявший вертолёт. Удар был такой силы, что фюзеляжи обеих машин искорёжены, в кабинах вылетели стёкла, передает "ТВ Центр".

В момент происшествия самолёт был без пассажиров. В противном случае, жертв и пострадавших могло быть значительно больше.

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