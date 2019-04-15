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На Дальнем Востоке полыхают леса (видео)

09:00
  • понедельник
  • 15 апреля 2019

Всего в тушении задействованы более двух тысяч человек, около 400 единиц спецтехники и авиация

На Дальнем Востоке и Сибири площадь природных пожаров достигла почти 15 тысяч гектаров. Особый режим действует в 13 регионах страны, сообщает "ТВ Центр".

По данным авиалесоохраны, самый крупный очаг находится в Магаданской области. Там неделю горит тундра. Сильный дым окутал населенные пункты. Однако угрозы жилым домам нет.

В Хабаровском крае огнём уничтожены около 50 строений на дачных участках. Пострадали два человека. Сложная ситуация в Амурской области и Забайкальском крае. Власти Хакасии оценивают обстановку с пожарами как критическую. Огонь вплотную подошел к нескольким селам. Но их удалось отстоять.

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