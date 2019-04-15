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Появились подробности ДТП с участием автобуса с детьми под Тулой

09:35
  • понедельник
  • 15 апреля 2019

По предварительной версии, причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия

По уточнённым данным, пятеро школьников направлены в больницу для дополнительного обследования после крупной аварии в Тульской области. Как сообщают врачи, серьезных угроз жизни и здоровью детей нет, передает "ТВ Центр".

Накануне экскурсионный автобус съехал в кювет и опрокинулся. В салоне находились 40 школьников и семеро взрослых. Группа возвращалась из Рязани в Орёл. В результате ЧП пострадала женщина. Она госпитализирована. Остальных людей разместили в гостинице. В понедельник их доставят в Орёл.

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