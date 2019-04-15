Стала известна самая популярная песня Аллы Пугачевой

Слава певицы не меркнет, несмотря на то, что в последние годы она не выступает на сцене

Народная артистка СССР Алла Пугачева принимает в понедельник поздравления с юбилеем. "Женщина, которая поет" покорила сердца миллионов зрителей. В её репертуаре сотни песен, и практически каждая стала настоящим хитом.

Свои дни рождения Алла Пугачева не любит с детства. Говорит – а куда деваться, если народ требует? Она легко заставляет открывать душу. Не зря сама так горячо и страстно заклинала собственную судьбу. Покой ей был нужен, чтобы перестали называть дикаркой и наконец-то приняли за свою. В детстве – худая, бледная, в очках. На сцене она просто искала общения, передает "ТВ Центр".

Очень скоро общение переросло в обожание. От Пугачевой даже через экран шла невероятная по силе волна эмоций. Что уж говорить о выступлениях живьем. Она с легкостью собирала многотысячные стадионы. И очень талантливых людей – рядом с собой.

Наступил момент, когда она стала больше, чем певицей. О ней снимали фильмы, писали книги. Даже генсеков начали называть мелкими политическими деятелями эпохи Пугачевой. Она это знала. И принимала. Она же открыла и первую в нашей стране "Фабрику звезд". Со смелым для Советского Союза названием – "Рождественские встречи".

Личная жизнь Примадонны волнует миллионы уже полвека. Она, конечно, сама виновата – привыкла подливать масла в огонь. То расскажет, то споёт. Кто бы ни оказывался с ней рядом, люди реагировали просто: "Повезло!".

Оказывается, Алла Борисовна просто помнит слова близкого человека, который сказал когда-то: ты рождена делать людей счастливыми. Вот она и не останавливается. Вот и весь секрет, почему Пугачева так шикарно выглядит. Почему она жена, мама, бабушка. И опять мама.

Она наверняка еще всех удивит. Причем не раз. Неважно, сколько Пугачевой лет. Лишь бы оставалась женщиной, которая поёт.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

Между тем, стало известно, какие песни артистки нравятся россиянам больше всего. На первом месте – "Миллион алых роз", отмечает RT.