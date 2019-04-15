Бедным россиянам разрешат не платить налог

Эксперты предупреждают о возможном увеличении доли "серых" заработков

Россиян с низкими зарплатами могут освободить от подоходного налога. Такую возможность готовы обсудить в правительстве. Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума. Это зарплаты меньше 13 тысяч рублей в среднем по стране.

Как рассказали в аппарате российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений, работодатель не может начислять сотруднику сумму меньше минимального размера оплаты труда. Об этом говорится в Трудовом кодексе.

Согласно данным Росстата, граждан, чей заработок не превышает 13,8 тысячи рублей, в 2017 году насчитывалось 15,2% по всей России. Это примерно 11 миллионов человек. Данных за 2018 год пока нет, пишет газета "Известия".

По словам секретаря Федерации независимых профсоюзов Олега Соколова, консультаций о введении налогового вычета пока не проводилось. Организация придерживается позиции, согласно которой, при фактическом среднедушевом доходе меньше прожиточного минимума сотрудников необходимо освободить от уплаты НДФЛ.

Между тем эксперты называют эту меру справедливой. Тем не менее, они предупреждают о том, что может увеличиться доля "серых" заработков.

В мае 2018 года стало известно, что российское правительство не планирует повышать НДФЛ. До этого появилась информация о повышении налога на доходы физических лиц с 13% до 15%. Это якобы было необходимо для пополнения бюджета и исполнения социальных обязательств.