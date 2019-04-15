Публикация предсмертного видео Началовой вызвала истерику

Близкие артистки тяжело переживают утрату

Юлии Началовой не стало 16 марта. Близкие артистки тяжело переживают утрату. Они практически каждый день делятся в Сети воспоминаниями о певице.

Пиар-агент Началовой Анна Исаева показывает поклонникам артистки архивные фото и видеозаписи. В одной из последних публикаций в Instagram Анна разместила видео, которое было снято за несколько месяцев до смерти Юлии.

На кадрах Началова выглядит счастливой и беззаботной. "Наткнулась на репетицию перед сьемкой программы на НТВ. Октябрь, тридцать первое. Наши переговорчики. Мотор! Работаем!" - подписала Анна видео (орфография и пунктуация авторов здесь далее сохранены. - Прим. Ред.).

На кадрах Началова поет одну из своих песен. Артистка пританцовывает и широко улыбается. Все собравшиеся в зале очень довольны. Голос Юлии буквально завораживает публику.

Пользователи Сети, посмотревшие эту запись, устроили истерику. Народ оставил под постом Исаевой несколько сотен комментариев. Люди не могут принять смерть молодой певицы. Многие называют произошедшее своей личной трагедией.

Юлия Началова скончалась 16 марта. Официально причиной смерти певицы названа острая сердечная недостаточность, которая стала следствием отека легких. Похоронили Началову на Троекуровском кладбище столицы. Гражданская панихида прошла 21 марта.