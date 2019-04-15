ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Публикация предсмертного видео Началовой вызвала истерику

08:45
  • понедельник
  • 15 апреля 2019

Близкие артистки тяжело переживают утрату

Юлии Началовой не стало 16 марта. Близкие артистки тяжело переживают утрату. Они практически каждый день делятся в Сети воспоминаниями о певице.

Как живет Вера Алдонина. Фото дочери Юлии Началовой
Трагедия любви Юли Началовой: певец, футболист, хоккеист и судья
Ангел Юля. Вся жизнь Началовой в девяти фото

Пиар-агент Началовой Анна Исаева показывает поклонникам артистки архивные фото и видеозаписи. В одной из последних публикаций в Instagram Анна разместила видео, которое было снято за несколько месяцев до смерти Юлии.

На кадрах Началова выглядит счастливой и беззаботной. "Наткнулась на репетицию перед сьемкой программы на НТВ. Октябрь, тридцать первое. Наши переговорчики. Мотор! Работаем!" - подписала Анна видео (орфография и пунктуация авторов здесь далее сохранены. - Прим. Ред.).

На кадрах Началова поет одну из своих песен. Артистка пританцовывает и широко улыбается. Все собравшиеся в зале очень довольны. Голос Юлии буквально завораживает публику.

Пользователи Сети, посмотревшие эту запись, устроили истерику. Народ оставил под постом Исаевой несколько сотен комментариев. Люди не могут принять смерть молодой певицы. Многие называют произошедшее своей личной трагедией.

Юлия Началова скончалась 16 марта. Официально причиной смерти певицы названа  острая сердечная недостаточность, которая стала следствием отека легких. Похоронили Началову на Троекуровском кладбище столицы. Гражданская панихида прошла 21 марта.

Новости по теме
Юлия Началова
Юлия Началова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.